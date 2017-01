Das berichtete die Zeitung „Die Welt“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf informierte Kreise innerhalb der Brüsseler Behörde. Ein Sprecher wollte die Informationen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen.

Als einer der Gründe für die nochmalige Verlängerung wird dem Bericht zufolge die mögliche Weiterreise irregulärer Migranten, die sich bereits in Griechenland oder in anderen EU-Ländern befinden, in die andere europäische Staaten genannt. Zudem seien die Verwaltungen Deutschlands und der anderen betroffenen Staaten Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen wegen der hohen Zahl der Asylanträge weiterhin erheblichen Belastungen ausgesetzt.