Im Gezerre um Griechenlands Reformen wächst die Angst vor einer Zuspitzung der Schuldenkrise . Die EU-Kommission warnte am Wochenende vor Verzögerungen, die dem gesamten Euro-Raum schaden könnten. Zugleich signalisierte sie Zweifel, ob die von Deutschland geforderte Beteiligung des Internationalen Währungsfonds am griechischen Hilfsprogramm weiter sinnvoll ist. "Es steht auf wackeligen Füßen in dem Sinne, dass wir nicht richtig sehen, wie der Internationale Währungsfonds dieses Problem bewerkstelligen könnte", sagte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Deutschlandfunk.

Euro-Länder und IWF haben unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Griechenland die für die kommenden Jahre geforderten Haushaltsziele erreichen und seine Schuldenlast auf Dauer tragen kann. Davon hängt ab, welche Reformauflagen abverlangt werden können und ob ein Schuldenerlass nötig ist.

Zuletzt kam es zu einer Annäherung. Euro-Gruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem sagte am Freitag, eine gemeinsame Position sei greifbar. Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und dem Rettungsschirm ESM sollen in der neuen Woche nach Athen zurückkehren, um Reformen zu bewerten. Sie stehen unter Zeitdruck, weil die Euro-Finanzminister eine Vereinbarung am 20. Februar billigen sollen. Gelingt bis März keine Einigung, könnte der Streit in die Zeit der Wahlkämpfe und möglicher Regierungswechsel in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland geraten.