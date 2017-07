 Griechenland wagt Rückkehr an die Finanzmärkte

Mehr als sieben Jahre nach dem Kollaps 2010 läuft sich Griechenland für den Ernstfall warm. Wenn 2018 das Hilfsprogramm ausläuft, will das Land wieder auf eigenen Füßen stehen. Dafür soll nun ein erster Test laufen.

Erstmals seit Bestehen der Links-Rechts-Regierung unter Premierminister Alexis Tsipras nimmt Griechenland eine Rückkehr an die Finanzmärkte in Angriff. Man werde eine Auktion für eine fünfjährige Staatsanleihe starten, teilte das Finanzministerium am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Die Ergebnisse der Versteigerung sollen möglicherweise schon am Dienstag bekanntgegeben werden. Federführend ist ein Konsortium führender internationaler Banken. Es wäre Athens erste eigenständige Schuldenaufnahme an den Finanzmärkten seit 2014, als Griechenland sich zwei Mal über den Kapitalmarkt Geld besorgte. Nach der Bildung der Regierung unter Tsipras im Januar 2015 kam es dann erneut zu Finanzierungsproblemen. Zuletzt hatte sich das Land nur über die Hilfspakete finanzieren können. Internationale Geldgeber hatten im Sommer 2015 ein drittes Hilfspaket mit einem Volumen von 86 Milliarden Euro geschnürt, das noch eine Laufzeit bis August 2018 hat.

Anzeige

Sollte die aktuell angestrebte Auktion fünfjähriger Papiere erfolgreich und zu befriedigenden Konditionen gelingen, kündigte Athen zudem ein Rückkaufangebot für bestehende Papiere an, die noch bis zum Jahr 2019 laufen.

Griechenland : IWF beharrt auf Schuldenerleichterung Das Ringen um die finanzielle Zukunft Griechenlands bleibt zäh. Der IWF steht zu seiner angekündigten Milliardenzahlung – aber nur wenn die europäischen Gläubiger dem Land Schuldenerleichterungen gewähren.

Vergangene Woche hatte es immer wieder Medienberichte über eine mögliche Rückkehr Griechenlands an den Kapitalmarkt gegeben. Als letzte mögliche Hürde galt eine Bewertung der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) am späten Freitagabend. S&P legte Athen aber keine Steine in den Weg. Zwar verblieb das Rating wie von Experten erwartet weiter tief im sogenannten Ramschbereich, der Anlagen als riskant ausweist. Die Bonitätswächter stellten Griechenland aber anders als bisher eine Heraufstufung der Kreditwürdigkeit in Aussicht. Weiteren Rückenwind erhielt Athen am Freitag außerdem durch die Zusage des Internationalen Währungsfonds (IWF) für einen weiteren 1,6 Milliarden Euro schweren Kredit. Diese ist jedoch an die Bereitschaft der europäischen Griechenland-Gläubiger geknüpft, dem Land Schuldenerleichterungen zu gewähren.