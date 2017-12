 EU-Kommission fordert Verwarnung Polens

Bild vergrößern Ärger für Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki - die EU will Polen verwarnen. Bild: dpa

Die EU-Kommission will Polen wegen der als undemokratisch kritisierten Justizreform förmlich verwarnen. Dafür setzte sie am Mittwoch ein Verfahren in Gang, durch das der Europäische Rat über die Rüge entscheiden muss.