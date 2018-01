Dass die Behauptung von Fratzscher - Einwanderung wirke auf lange Sicht grundsätzlich ökonomisch positiv - dennoch stimme, wollen Darvas und Kolleginnen aufgrund einer Übersicht über andere Studien tendenziell bejahen. Es gebe „keine Evidenz, dass Migranten den Einheimischen Jobs wegnehmen“: Die meisten Studien zeigten, dass Immigranten eher neue Jobs schufen. Auch zeigten viele Studien, dass Zuwanderung nur geringe fiskalische Auswirkungen habe. Wobei die Belastung allerdings steige, wenn ganze Familien einwanderten.

Diese Studien beziehen sich allerdings meist auf Arbeitsmigration. Eine Schätzung der Kosten der Flucht- und Asylmigration der jüngeren Vergangenheit durch die Europäische Kommission komme, so Darvas, auf fiskalische Kosten von etwa 0,5 Prozent des jährlichen Bruttoinlandsprodukts für Deutschland - das wären also etwa 15,7 Milliarden Euro. Die Spanne solcher Schätzungen allerdings, was Darvas und Kollegen nicht erwähnen, ist enorm. Einer der höchsten Werte kommt hier vom Kieler Institut für Wirtschaftsforschung mit bis zu 55 Milliarden Euro pro Jahr.