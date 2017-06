Terrorattacke in Großbritannien: Wahlen finden am Donnerstag statt

Angriffe mutmaßlicher Extremisten haben mitten in London mindestens sieben Menschen das Leben gekostet und Großbritannien wenige Tage vor der Unterhauswahl erschüttert. Die Ereignisse im Überblick.

Was wir wissen Um 22.08 Uhr Ortszeit gehen bei der Polizei erste Notrufe darüber ein, dass ein Wagen auf der London Bridge Fußgänger erfasst hat, wie Anti-Terror-Chef Mark Rowley mitteilte.

Am nahe gelegenen Borough Market, einem beliebten Touristenziel, lassen die Angreifer das Auto stehen und beginnen mit Messern auf Menschen einzustechen. Die Polizei stellt drei männliche Tatverdächtige. Diese werden am Borough Market erschossen - acht Minuten nach Eingang des Notrufs.

Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei sieben, sagte die Chefin der Londoner Polizei, Cressida Dick, am Sonntag.

Die Attentäter von London waren nach den Worten von Innenministerin Amber Rudd wahrscheinlich "radikale islamische Terroristen".

Theresa May hält nach dem tödlichen Anschlag in London an dem Termin für die Parlamentswahlen am Donnerstag fest. Der Wahlkampf werde am Montag fortgesetzt, sagte May. +++14:00Uhr+++

Die britische Polizei hat nach eigenen Angaben zwölf Personen im Osten von London im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Samstagabend festgenommen. +++ 13.00 Uhr +++ Im Osten Londons findet britischen Medienberichten zufolge eine bewaffnete Polizeioperation statt. Aufnahmen des Senders Sky News und sozialer Medien zeigten am Sonntag eine Polizeiabsperrung um ein Wohngebäude im Vorort Barking. Scotland Yard wollte sich zu den Berichten über die Razzia, oder dazu, ob der Einsatz mit dem Terroranschlag vom Samstagabend zu tun habe, zunächst nicht äußern. Mittlerweile gibt es aber Bericht, wonach die Razzia am Wohnort eines der Attentäter stattgefunden habe.

Große Terroranschläge in Europa 22. Mai 2017 Bei dem Selbstmordanschlag in Manchester auf Gäste eines Pop-Konzerts hatte Salman Abedi, ein Brite libyscher Abstammung, 22 Menschen ermordet. Außerdem wurden 116 Menschen zur Behandlung von Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass Abedi kein Einzeltäter war, sondern dass ein ganzes Terrornetzwerk hinter der Tat steckt.

7. April 2017 Ein gekaperter Lastwagen rast in einer Einkaufsstraße erst in Stockholm in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus. Fünf Menschen werden getötet, 15 verletzt. Noch am selben Tag nimmt die Polizei einen 39-jährigen Usbeken unter Terrorverdacht fest.

22. März 2017 Ein Attentäter steuert ein Auto absichtlich in Fußgänger auf einer Brücke im Zentrum Londons und ersticht anschließend einen Polizisten. Von den Opfern auf der Brücke erliegen vier ihren Verletzungen. Sicherheitskräfte erschießen den Täter.

Februar-März 2017 Auf dem Pariser Flughafen Orly verhindern Soldaten nur knapp einen möglichen Terroranschlag. Ein Mann will einer dort patrouillierenden Soldatin das Gewehr entreißen und wird von anderen Soldaten erschossen. Erst Anfang Februar war nahe dem Louvre-Museum ein Ägypter niedergeschossen worden, der sich mit Macheten auf eine Militärpatrouille gestürzt hatte.

19. Dezember 2016 Am Abend des 19. Dezember 2016 rast ein LKW in einen Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. Das Attentat fordert 12 Tote und viele teils Schwerverletzte.

26. Juli 2016 In Nordfrankreich ermorden zwei Angreifer einen katholischen Priester in einer Kirche und verletzen eine weitere Person schwer. Beide Attentäter werden von den Sicherheitskräften erschossen.

24. Juli 2016 In Ansbach in Bayern sprengt sich ein 27-jähriger syrischer Flüchtling vor dem Eingang zu einem Musikfestival mit einer Rucksackbombe in die Luft. Der Attentäter stirbt. 15 Menschen werden verletzt. Auf dem Handy des Mannes findet die Polizei später ein Bekennervideo. Das IS-Sprachrohr Amak behauptet einen Tag später, der Attentäter sei „Soldat des Islamischen Staates“.

18. Juli 2016 In einem Vorort von Würzburg greift ein 17-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in einem Regionalzug Fahrgäste mit einer Axt an. Er verletzt mehrere Menschen teils schwer. Auf seiner Flucht wird er von der Polizei erschossen. Einen Tag später veröffentlichte das IS-Sprachrohr Amak im Internet ein Video des Attentäters. Darin spricht er davon, dass er im Auftrag des IS gehandelt habe und sich an Nicht-Muslimen rächen wollte, die seinen Glaubensbrüdern Leid angetan hätten.

14. Juli 2016 In Nizza fährt ein schwer bewaffneter Franzose tunesischer Herkunft mit einem Lastwagen in die Menge, die den französischen Nationalfeiertag feiert. Er tötet 84 Menschen.

28. Juni 2016 Am Flughafen Istanbul-Atatürk schoss am 28. Juni 2016 ein Attentäter in der Eingangshalle mit einem Sturmgewehr um sich, warf Handgranaten in die Menge und zündete einen Sprengsatz. Zeitgleich sprengte sich ein weiterer Attentäter in einem Parkhaus in die Luft. Ein dritter Täter zündete offenbar einen Bombe in U-Bahn-Nähe. Die türkische Regierung ordnet den Anschlag dem Islamischen Staat zu. Insgesamt kamen 44 Menschen ums Leben (darunter die drei Attentäter); 239 weitere wurden verletzt. (Stand: 29.06.2016, 14:30 Uhr)

14. Juni 2016 Ein Franzose marokkanischer Herkunft ermordet in einem Pariser Vorort einen Polizisten und dessen Lebensgefährtin, die ebenfalls bei der Polizei arbeitet.

22. März 2016 Am Morgen des 22. März 2016 sprengten sich zwei Terroristen am Flughafen Brüssel-Zaventem in die Luft sowie ein weiterer im U-Bahnhof Maalbeek/Maelbeek in der Brüsseler Innenstadt nahe der EU-Behörden. Nach offiziellen Angaben kamen 35 Menschen ums Leben, darunter drei der Attentäter. Mehr als 300 Personen wurden verletzt.

13. März 2016 Zwei Attentäter brachten ihr gestohlenes Auto an der Bushaltestelle einer Metrostation im Stadtzentrum von Ankara zur Explosion – 38 Menschen kamen ums Leben, darunter waren auch die Attentäter. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. Zu dem Anschlag, der sich am 13. März 2016 ereignete, bekannte sich eine Splittergruppe der Terrororganisation PKK.

12. Januar 2016 Ein IS-Attentäter sprengte sich am 12. Januar 2016 auf dem belebten Sultan-Ahmed-Platz in Istanbul in die Luft – und riss 12 Menschen mit in den Tod. Elf von ihnen gehörten einer deutschen Touristengruppe an. 13 weitere Personen wurden verletzt.

13. November 2015 Extremisten mit Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat greifen die Konzerthalle Bataclan und andere Ziele in der französischen Hauptstadt Paris an. Dabei kommen 130 Menschen ums Leben. Ein Hauptverdächtiger im Zusammenhang mit den Angriffen ist der 26 Jahre alte Salah Abdeslam, der am 18. März 2016 in Brüssel festgenommen wird.

14. bis 15. Februar 2015 Ein 22-jähriger radikalislamischer Angreifer tötet den Filmemacher Finn Nørgaard und einen jüdischen Wachmann einer Synagoge in Kopenhagen. Bei einem Feuergefecht mit einer Spezialeinheit der Polizei wird er erschossen.

7. bis 9. Januar 2015 Drei Extremisten töten bei einer mehrere Tage dauernden Terrorwelle in Paris 17 Menschen, bevor sie selbst erschossen werden. Zunächst greifen zwei Brüder das Büro der Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ an und erschießen zwölf Menschen. Für den den Angriff übernimmt Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel die Verantwortung. In den Tagen darauf tötet ein weiterer Extremist eine Polizistin und nimmt in einem koscheren Supermarkt Geiseln. Vier jüdische Kunden sterben.

24. Mai 2014 Im Jüdischen Museum in Brüssel tötet ein Angreifer mit einer Kalaschnikow vier Menschen. Der mutmaßliche Täter ist ein ehemaliger französischer Kämpfer, der Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien haben soll.

22. Mai 2013 Zwei von Al-Kaida inspirierte Extremisten greifen auf einer Londoner Straße den britischen Soldaten Lee Rigby an und töten ihn mit Messern und einem Fleischerbeil.

19. März 2012 Ein Bewaffneter, der nach eigenen Angaben Verbindungen zur Al-Kaida hat, tötet in der südfranzösischen Stadt Toulouse drei jüdische Schulkinder, einen Rabbi sowie drei Fallschirmjäger.

22. Juli 2011 Der muslimfeindliche Extremist Anders Behring Breivik legt eine Bombe im Regierungsviertel der norwegischen Hauptstadt Oslo und greift anschließend ein Jugendlager auf der Insel Utøya an. 77 Menschen werden getötet, viele davon Teenager.

7. Juli 2005 52 Pendler kommen ums Leben, als sich vier von Al-Kaida inspirierte Selbstmordattentäter in drei Zügen der Londoner U-Bahn und einem Bus in die Luft sprengen.

11. März 2004 Bombenanschläge auf Züge zum Madrider Bahnhof Atocha töten 191 Menschen.

+++ 12.30 Uhr +++ Die Attentäter von London waren nach den Worten von Innenministerin Amber Rudd wahrscheinlich "radikale islamische Terroristen". Es müsse nun herausgefunden werden, wie sie sich genau radikalisiert hätten. Allerdings seien Verbindungen zum Anschlag von Manchester unwahrscheinlich. +++ 12.00 Uhr +++ Die drei jüngsten Anschläge in Großbritannien sind nach Einschätzung von Premierministerin Theresa May nicht direkt miteinander verknüpft. Es gebe aber einen neuen Trend, bei dem Terror noch mehr Terror hervorrufe. Man dürfe deshalb nicht länger so tun, als könne alles so weitergehen wie bisher. Der ausgesetzte Wahlkampf soll am Montag weitergehen. Die Parlamentswahl werde - wie geplant - am 8. Juni stattfinden. +++ 11.30 Uhr +++ Ob unter den Opfern des Londoner Anschlags Deutsche sind, ist nach wie vor nicht sicher. Aus dem Auswärtigen Amt verlautete, es gebe keine Hinweise, dass Deutsche zu Schaden gekommen seien. Es werde aber noch etwas dauern, bis es Gewissheit gebe.

+++ 11.00 Uhr +++ Polizeichefin Cressida Dick geht davon aus, dass kein Verdächtiger mehr auf der Flucht ist. Allerdings müsse dies noch ganz sichergestellt werden. Die Gegend rund um die Tatorte werde genau untersucht. Die Londoner Polizei erhöht die Zahl der Todesopfer auf sieben. Einige der Verletzten schweben laut dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan in Lebensgefahr. +++ 10.00 Uhr +++ Der Angriff ereignete sich nur fünf Tage vor der Parlamentswahl am Donnerstag. Es war erwartet worden, dass dabei die Konservative Partei von May mit großem Vorsprung gewinnen würde, doch zeigen jüngste Umfragen ein knapperes Rennen. +++ 09.00 Uhr +++ Japan hat eine Reisewarnung für seine Staatsbürger in der britischen Hauptstadt herausgegeben. Diese sollten potenzielle Ziele in London, darunter Sehenswürdigkeiten, Einkaufszentren, Märkte, Konzerte und politische Versammlungen, meiden, erklärte das japanische Außenministerium am Sonntag. Japanische Touristen sollten aufmerksam sein und die Umgebung schnell verlassen, wenn sie verdächtige Zeichen wahrnehmen würden.

We are all shocked and angry today - but this is our city. We will never let these cowards win and we will never be cowed by terrorism. pic.twitter.com/kcosumkdCR — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 4. Juni 2017

+++ 08.00 Uhr +++ Die Londoner Polizei wird als Reaktion auf die Terrorattacken ihre Präsenz in der britischen Hauptstadt in den nächsten Tagen verstärken. Das sagte Großbritanniens Anti-Terror-Chef Mark Rowley am frühen Sonntagmorgen in London. +++ 07.00 Uhr +++