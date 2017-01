Eine Sprecherin der britischen Premierministerin Theresa May hat Berichte zurückgewiesen, wonach May diese Woche Pläne für einen "harten Brexit" aus der EU enthüllen werde. "Das sind Spekulationen", sagte die Sprecherin am Montag in Davos. May will sich am Dienstag in einer Grundsatzrede zu ihren Plänen für den EU-Austritt äußern. Bei einem sogenannten "sanften" Brexit würde das Vereinigte Königreich weiterhin Zugang zum europäischen Binnenmarkt haben.

Finanzminister Philip Hammond hatte am Wochenende angedeutet, sollte es keine Einigung über einen Zugang zum EU-Binnenmarkt geben, könnte das Land sein Wirtschaftsmodell überdenken. In britischen Medien wurde daher spekuliert, May strebe einen "klaren und harten" Brexit an.