Hammond warb zudem für längere Übergangsregelungen, um Verwerfungen zu vermeiden und forderte, Großbritannien sollte – zumindest vorübergehend – weiterhin ein Arrangement anstreben, das der Zollunion ähnle. „Wir brauchen unbedingt eine Übergangsphase - außerhalb der Zollunion, aber mit den derzeitigen Regelungen - bis eine dauerhafte Lösung umgesetzt ist“, forderte er. Die Einwanderung nach Großbritannien müsse zwar in irgendeiner Weise kontrolliert aber keineswegs gestoppt werden, so der Minister, der sich damit auf direkten Konfrontationskurs mit seiner Premierministerin begab.

Auch beim britischen Verband der Automobilhersteller und –Händler (SMMT) schöpft man angesichts der Schwäche Mays nun die Hoffnung auf einen weicheren Brexit. Dort waren bei einer Konferenz, die ganz im Zeichen des bevorstehenden EU-Austritts stand, deutliche Forderungen und robuste Warnungen zu hören. „Unsere größte Sorge ist, dass wir in zwei Jahren von der Klippe fallen - ohne Abkommen, außerhalb des EU-Binnenmarktes und der Zollunion und unter den schlechteren Bedingungen der Welthandelsorganisation“ so SMMT-Chef Mike Hawes. Es sei nun an der Zeit für „brutale Ehrlichkeit“, erklärte er. „Wir haben uns Klarheit und Planungssicherheit gewünscht, doch das war nicht das Resultat der Wahlen. Sie haben vielmehr zur Verwirrung und Verunsicherung beigetragen“.

Unklar ist, wann die umfassenderen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU abgeschlossen sind. May strebt ein Freihandelsabkommen mit der EU innerhalb weniger Jahre an, über das schon parallel zum Brexit verhandelt werden soll. Dagegen verweist die EU-Kommission auf die Erfahrung aus anderen Abkommen wie etwa mit Kanada (Ceta), über das sechs Jahre lang verhandelt wurde. Im Ceta-Vertrag sind allerdings keine Vereinbarungen über den komplexen Bereich der Finanzdienstleistungen enthalten, die für Großbritannien und den Finanzplatz London von enormer Bedeutung sind.

Die schottische Regierung will im Herbst 2018 ein zweites Referendum über den Verbleib im Vereinigten Königreich abhalten, sobald die Bedingungen für den Brexit klar sind. May hat dies abgelehnt.

Bis Ende 2017 soll die erste Verhandlungsrunde abgeschlossen sein, bei der es voraussichtlich um die Fragen der Ausgleichszahlungen der Briten an die EU sowie die Rechte von Briten und EU-Bürgern nach dem Brexit geht. Auch die weiteren Auswirkungen von Urteilen des Gerichtshofs der EU in Luxemburg auf Großbritannien sowie die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland dürften angesprochen werden.

Womöglich am 4. Mai sollen auf einem EU-Sondergipfel der 27 Länder diese Leitlinien abgesteckt werden. Das Datum ergibt sich aus vorigen Äußerungen Tusks, dass er vier Wochen für die Vorbereitung eines solchen Gipfels benötigt. Die Osterfeiertage, der 01. Mai sowie die zwei Runden der französischen Präsidentschaftswahlen Ende April und Anfang Mai erschweren die Suche nach einem Termin.

Am 29. März informierte May EU-Ratspräsident Donald Tusk nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages, dass ihr Land aus der Union ausscheiden will.

Unmissverständlich machte er deutlich, dass dem SMMT am liebsten wäre, wenn alles so bliebe wie bisher. Ein Rückfall auf die Regelungen der Welthandelsorganisation mit neuen Ein- und Ausfuhrzöllen für Komponenten und für die fertigen Autos hätte dagegen verheerende Folgen und könnte die Kosten für die Branche um 2,7 Milliarden Pfund im Jahr in die Höhe schießen lassen. Das werde dann auch die Autopreise für die Endverbraucher verteuern. Hawes erklärte, die anhaltende Unsicherheit könne Investitionen verhindern und die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Automobilindustrie beeinträchtigen.

Mit vagen und schönen Worten über Übergangsfristen sei es aber keineswegs getan, so der Cheflobbyist, der sich eine fünfjährige Übergangsphase für den Brexit wünscht und vor einem dauerhaften Schaden für die Branche warnte, falls man keine zufriedenstellende Regelung vereinbaren könne. 80 Prozent der in Großbritannien zusammengeschraubten Autos gehen in den Export, die EU ist der größte Absatzmarkt für britische Autobauer.