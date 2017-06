In Großbritannien sollen ranghohe Minister der Tory-Regierung mit Vertretern der Labour-Partei über einen so genannten "weichen Brexit" geheim verhandelt haben. Das melden britische Medien, wie der Evening Standard. Die Premierministerin Theresa May gilt als Befürworterin eines "harten Brexits", was einen Austritt aus dem EU-Binnenmarkt und einer weitgehenden Beschränkung der Zuwanderung aus der EU bedeuten würden. Diese Haltung war zunehmend auf Wiederstand in der britischen Politik gestoßen und war eines der zentralen Wahlkampfthemen bei den Parlamentswahlen vergangenen Donnerstag. Das sei nicht mehr länger eine Angelegenheit für die Regierung, sondern das Parlament würde jetzt seine Rolle behaupten wollen, wird ein Regierungsmitglied zitiert. Mit den Geheimgesprächen soll May den Medienberichten zufolge nun zu Zugeständnissen gebracht werden.

May hatte am Montag bekannt geben lassen, dass sie ihren Brexit-Kurs nicht aufweichen wolle. "Unsere Position wurde klar dargelegt", sagte ihr Sprecher. "Und an ihr hat sich nichts geändert." May sagte vor Abgeordneten ihrer konservativen Partei nach deren Angaben, sie bleibe so lange Regierungschefin wie die Parlamentarier dies wollten. Für Verunsicherung sorgte, dass wegen der Krise die eigentlich für den 19. Juni geplante Regierungserklärung - die sogenannte Queen's Speech - der BBC zufolge um mehrere Tage verschoben wird.