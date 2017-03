Nach der Terrorattacke in London mit insgesamt fünf Toten hat die Polizei Hinweise darauf, wer der Täter sein könnte. Die Behörden glaubten, die Identität des Angreifers zu kennen, würden sie zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen aber nicht veröffentlichen, sagte Mark Rowley von der Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei am Mittwoch.

Auch Stunden nach der Attacke bekannte sich zunächst niemand zu der Tat. Islamischer Extremismus werde als Hintergrund vermutet, so Rowley. "Die Wahl der Waffen, ein Auto und ein Messer, entspricht den Instruktionen, die der IS seinen Leuten im Westen in den Propaganda-Schriften empfohlen hat", erklärt Sicherheitsexperte Florian Peil im Gespräch mit WirtschaftsWoche Online. Ob es die Verbindung zur Terrormiliz tatsächlich gibt, ist aber unsicher.

Die Londoner Polizei kündigte an, dass zusätzlich bewaffnete Kräfte in den kommenden Tagen in der Stadt eingesetzt würden, um die Öffentlichkeit zu sichern. Hunderte Polizisten arbeiteten an dem Fall. Das Risiko einer internationalen Terrorattacke war in Großbritannien zuvor bereits als „sehr wahrscheinlich“ eingestuft worden.

„Krank und verkommen“

Bei dem Angriff wurden der Polizei zufolge 40 Menschen verletzt, darunter drei Polizisten. Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, fünf Verletzte seien Staatsbürger des Landes. Eine Frau müsse wegen einer Kopfverletzung operiert werden, die anderen vier hätten Knochenbrüche erlitten. Sie seien bei einer Massenpanik verletzt worden, als mehrere Menschen während des Angriffs flohen, teilte die Behörde mit.