In Tschechien wird mit Spannung das Ergebnis der zweitägigen Parlamentswahl erwartet. Seit dem Morgen haben die Wahllokale wieder geöffnet. Noch bis 14.00 Uhr haben die rund 8,4 Millionen Wahlberechtigten die Chance, ihre Stimme abzugeben. Am ersten Tag hatte sich eine gute Beteiligung abgezeichnet. In manchen Bezirken hatte bereits ein Drittel der Bürger ihren Abgeordneten gewählt. Mit einem aussagekräftigen Teilergebnis der Auszählung wird bis zum Abend gerechnet.

Der in den Umfragen favorisierte Gründer der Protestpartei ANO, Andrej Babis, sagte bei der Stimmabgabe, er wolle das „korrupte Klientelsystem“ bekämpfen. Der populistische Milliardär wird in den Medien auch als der „tschechische Donald Trump“ bezeichnet. Die Sozialdemokraten (CSSD), die bisher den Regierungschef gestellt hatten, führten im Wahlkampf eine Kampagne für höhere Löhne.