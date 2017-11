Aber Olaf ermittelt unabhängig. Das können Tschechen doch gar nicht beeinflussen. Ja, Olaf ermittelt. Aber woher kommen die meisten anonymen Anzeigen innerhalb der EU? 22 Prozent kommen aus Tschechien. Fragen Sie die Leute warum Sie mich wählen! Weil wir seit 27 Jahren die gleiche Politik haben. Jetzt bewirbt sich der ehemalige Premierminister, unter dem sich Korruption wie nie zuvor in der tschechischen Geschichte ausgebreitet hat, für das Präsidentenamt. Das ist unglaublich. Und dieses System greife ich an.

Zum Beispiel wegen dem Luxusressort Storchennest. Das ist keine Korruption. Wenn ich nicht in der Politik wäre, hätten Sie nie etwas über Storchennest gehört. Und besuchen Sie die Farm! Es wurden dort 950 Millionen Kronen [rund 37 Mio. Euro] investiert. Da werden Sie die 50 Millionen Kronen finden, um die es bei den Vorwürfen geht. Die tausenden Milliarden, die tschechische Politiker veruntreuen, werden sie dort aber nicht finden. Niemand ist an Storchennest reich geworden, niemand war korrupt. Das ist nur eine organisierte Sache von einem korrupten Polizisten. (Babiš zeigt auf sein Buch) Lesen Sie nach auf Seite 122, da habe ich alle Lügen gegen mich aufgelistet. Das System, das wir jetzt haben, macht alles gegen mich. Die wollen mich vernichten.

Der Populist und Milliardär Andrej Babiš hat beste Aussichten Tschechiens nächster Premier zu werden. Was viele nicht wissen: Das geschäftliche Netzwerk von Babiš reicht bis in die Lutherstadt Wittenberg.

Aber es gibt auch Vorwürfe, dass Sie als Finanzminister Geschäfte mit Ihrem eigenen Konzern Agrofert gemacht haben.

Lügen, Lügen! Sie lesen die Lügen von Journalisten, die so korrupt sind wie das System. Fragen Sie, woher das Geld für diese Journalisten kommt! Alle Zeitungen gehören Oligarchen. Wie viel Umsatz macht meine Ex-Firma mit dem tschechischen Staat? 2,8 Prozent Umsatz. Und das war alles ausgeschrieben und der beste Preis bekam den Zuschlag. Was ich gemacht habe, war alles entsprechend dem Gesetz. Als Finanzminister hatte ich keinen Einfluss auf die Subventionen. Alle Bauern bekommen die gleichen Subventionen pro Hektar. Und dass wir mehr als die Hälfte der Subventionen an die Eigentümer der Äcker zahlen, schreibt niemand. Ich bin der einzige der Forbes-Liste, der seine Firma in Tschechien hat. Alle anderen haben die Firma in Holland, Zypern etc.

Laut Forbes hat sich Ihr Vermögen in den letzten 4 Jahren verdoppelt. Stimmt das?

(lacht) Fragen Sie Forbes bitte, wie die rechnen. Man kann über EBIT, über EBITDA, über Cashflow rechnen. Über was rechnen die? Lesen Sie bitte die Ergebnisse unserer Firmen, die Ergebnisse gehen dramatisch nach unten. Seit ich Finanzminister war und nicht mehr bei Agrofert, war die Leistung des Unternehmens nicht gut. Meine damalige Firma hat mindestens 20 Millionen Euro verloren, nur weil ich in die Politik gegangen bin. Fragen Sie Forbes bitte nach deren Methode. Das sind nur manipulierte Zahlen.

Als Finanzminister wurden Sie wegen Korruptionsvorwürfen des Amtes enthoben. Dachten Sie damals ans Aufhören mit der Politik?

Nein, ich wurde als Finanzminister hinausgeworfen, weil ich so erfolgreich war. Unser derzeitiger Premierminister kann keine einzige Fremdsprache, ist ein politischer Parasit und hat nie in seinem Leben gearbeitet. Er ist nur ein professioneller Politiker und unfähig, ein Gremium zu führen.