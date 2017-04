Die größte türkische Oppositionspartei CHP hat offiziell einen Antrag auf Annullierung der Volksabstimmung vom Sonntag eingereicht. Der CHP-Vizevorsitzende Bülent Tezcan gab diesen Schritt am Dienstag am Büro der Wahlkommission in Ankara bekannt. Zur Begründung nannte er Unregelmäßigkeiten. Das Ergebnis des Referendums sei rechtswidrig, und die Partei werde alle juristischen Wege nutzen, dagegen vorzugehen, sagte Tezcan.

Auch der türkische Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu zweifelte die Legitimität des Referendums an und kritisierte die Wahlkommission (YSK) scharf. „Dieses Referendum ist suspekt“, sagte Kilicdaroglu am Dienstag in der Fraktionssitzung seiner Mitte-Links-Partei CHP in Ankara. Zudem habe die Wahlkommission „gegen das Gesetz verstoßen“. Kilicdaroglu sagte, der Antrag auf Annullierung werde für die „Ehre“ von Millionen Bürgern eingebracht, die für „Nein“ gestimmt hätten.