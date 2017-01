Der erhoffte Durchbruch bei den historischen Zypernverhandlungen zur Wiedervereinigung der seit mehr als 40 Jahren geteilten Insel ist zunächst ausgeblieben. Die Außenminister der Garantiemächte Türkei, Griechenland und Großbritannien reisten nach eintägigen Verhandlungen unverrichteter Dinge aus Genf ab.

Knackpunkt sind vor allem die 35.000 türkischen Soldaten auf Zypern, die die Sicherheit der türkisch-zyprischen Minderheit garantieren sollen. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zeigte sich am Freitag wenig kompromissbereit: „Dass die türkischen Soldaten sich von dort vollständig zurückziehen, kommt nicht in Frage“, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. „Wenn so etwas in Erwägung gezogen wird, dann müssen beide Seiten ihre Truppen vollständig von dort abziehen.“ Griechenland hat ebenfalls Truppen, allerdings deutlich weniger, im südlichen Teil der Insel.