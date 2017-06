An der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika in der Ukraine hat es eine Explosion gegeben. Ein Unbekannter habe in der Nacht zum Donnerstag einen explosiven Gegenstand auf das Gelände der diplomatischen Vertretung geworfen, teilte die Polizei in Kiew mit. Verletzt wurde niemand.

Die Behörden sprachen von einem möglichen Anschlag und leiteten Ermittlungen wegen Terrorismusverdachts ein. Derartige Straftaten werden mit bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet.