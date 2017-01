Bei neuen Kämpfen in der Ostukraine sind nach Angaben der ukrainischen Armee fünf Soldaten getötet und neun weitere verletzt worden. Bei den schwersten Kämpfen seit Mitte Dezember hätten prorussische Separatisten zweimal versucht, die Frontstadt Awdijiwka einzunehmen, seien aber zurückgeschlagen worden, teilte die Armee am Montag mit. Bereits am Sonntag hatte die ukrainische Armee über einen Angriff auf die Stadt berichtet. Die Rebellen hätten versucht, die Frontstadt von der Stromversorgung abzuschneiden. Am Mittag wird der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt erwartet.