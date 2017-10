 EZB-Ratsmitglied warnt vor Kurskorrektur an den Börsen

Weil die Konjunktur in Europa gut läuft, dürfte sich die Europäische Zentralbank (EZB) bald von der ultralockeren Geldpolitik abkehren, hat EZB-Ratsmitglied Klaas Knot angedeutet. Die "Zeit ist gekommen", sagte der niederländische Notenbank-Gouverneur am Montag zu Journalisten. "Das Wirtschaftswachstum liegt seit Monaten über dem Potenzial und die Gefahr einer Deflation ist verschwunden". Zudem scheinen sich Knot zufolge Finanzrisiken aufzubauen. Dies mache Banken sehr anfällig für eine plötzliche Korrektur an den Börsen, sagte Knot.

"Im Moment scheinen die Märkte widerstandsfähig zu sein, aber das niedrige Niveau an Volatilität und die Überbewertung bei einer Reihe von Investments machen mich nervös", sagte Knot. Das Bild ähnele der Zeit vor der Finanzkrise. Was genau eine Marktkorrektur auslösen könnte, ließ es aber offen.