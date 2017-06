Das Spannungsfeld zwischen der europafreundlichen Grundhaltung und dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung spiegelt sich auch bei der Frage nach einem Referendum über den Verbleib in der EU wider. Zwar fordert die Mehrheit der Menschen in sieben der neun befragten Länder eine nationale Abstimmung über einen möglichen EU-Austritt.

Doch in keinem der Länder würde sich bei der Abstimmung eine Mehrheit für den tatsächlichen EU-Austritt finden. In Spanien zum Beispiel fordern 65 Prozent der Bürger ein Referendum, doch lediglich 13 Prozent würden gegen die EU stimmen. In Deutschland wünscht sich die Hälfte der Bürger ein Referendum, aber nur jeder Zehnte favorisiert einen Austritt aus der EU.