Der Visa-Streit zwischen den USA und der Türkei nimmt weiter an Schärfe zu: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will den amerikanischen Botschafter in Ankara nicht mehr anerkennen.

Der Streit über die gegenseitige Visa-Blockade zwischen den USA und der Türkei eskaliert: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan griff am Dienstag den scheidenden US-Botschafter in Ankara, John Bass, ungewöhnlich scharf an. „Wir erkennen ihn nicht als den Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Türkei an“, sagte Erdogan am Dienstag bei einem Besuch in Belgrad. Er warf dem US-Generalkonsulat in Istanbul vor, „Agenten“ beschäftigt zu haben. Erdogan betonte, weder er selber noch seine Minister oder der Parlamentspräsident würden den Diplomaten zum Abschiedsbesuch empfangen. Bass wird neuer US-Botschafter in Afghanistan. Unklar ist, wann er seinen Posten in der Türkei verlässt.

Anzeige

Nach der Verhaftung eines türkischen Mitarbeiters des US-Generalkonsulats in Istanbul vergangene Woche hatten die USA am Sonntag die Vergabe von Visa in ihren Vertretungen in der Türkei auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Die türkische Regierung reagierte, indem sie ihrerseits die Visavergabe an US-Staatsbürger stoppte. Dem inhaftierten Mitarbeiter werden Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, den die türkische Regierung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht.

Visa-Streit zwischen Türkei und USA : Im Verfolgungswahn Hinter dem türkisch-amerikanischen Visa-Streit steht eine Entfremdung der Nato-Partner, die nicht nur wirtschaftlich gefährlich werden könnte.