Die Lage in Spanien steuert mit einer für Dienstagabend erwarteten Rede des katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont auf einen vorläufigen Höhepunkt zu. Die spanische Regierung ließ am Montag keinen Zweifel daran, dass sie eine Unabhängigkeitserklärung auf keinen Fall akzeptieren werde. Sie deutete Maßnahmen gegen die Separatisten an und erhielt dafür von der größten Oppositionspartei, den Sozialisten, Unterstützung.

Der Sprecher der Volkspartei (PP) von Ministerpräsident Rajoy, Pablo Casado, wies am Montag in Madrid auch alle Aufrufe zum Dialog erneut zurück. „Wir werden nicht nachgeben, und es gibt auch nichts zu verhandeln mit den Putschisten", sagte Casado vor Journalisten.

Sollte Puigdemont bei seiner Rede vor dem Regionalparlament am Dienstagabend in Barcelona tatsächlich die Loslösung Kataloniens von Spanien und die Unabhängigkeit der Region verkünden, werde Rajoy „mit harter Hand“ reagieren, hieß es.

Am 1. Oktober war gegen den Willen Madrids ein Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien abgehalten worden. Sie spanische Polizei versuchte, die Abstimmung zu unterbinden, dabei gab es Zusammenstöße und Hunderte Verletzte. An der Abstimmung beteiligten sich 43 Prozent der Wahlberechtigten, davon stimmten nach Angaben katalanischer Behörden 90 Prozent für die Unabhängigkeit.

Seitdem gab es zunächst Massenkundgebungen von Unabhängigkeitsbefürwortern, auf denen gegen Polizeigewalt demonstriert wurde. Am Sonntag gingen in Barcelona aber auch Hunderttausende für die Einheit Spaniens auf die Straße. Banken und Wirtschaftsunternehmen deuteten den Rückzug aus Katalonien an, sollte die Unabhängigkeit erklärt werden. Das Ausland reagierte zurückhaltend; am Montag erklärte die französische Europaministerin Nathalie Loiseau, Paris werde eine einseitige Unabhängigkeitserklärung nicht akzeptieren. Sie fügte hinzu, ein solcher Schritt würde Kataloniens Zugehörigkeit zur Europäischen Union beenden.