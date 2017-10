Keiner der Kandidaten streicht so viele Spenden ein wie ÖVP-Kanzlerkandidat Sebastian Kurz. Vor allem die Immobilienbranche überweist großzügig an den Spitzenmann der ÖVP.

Die Drei größten Parteien gingen mit unterschiedlichen Schwerpunkten ins Rennen. Die sozialdemokratische SPÖ, die mit Kern bisher den Bundeskanzler stellt, will soziale Ungleichheit reduzieren, während die ÖVP und FPÖ auf Sorgen wegen Einwanderung und Islam konzentriert sind. Kurz hat seine Mitte-rechts Partei weiter nach rechts gerückt, insbesondere bei den Themen Migration und Muslime. Doch vermeidet er die aufrührerische Rhetorik der FPÖ und ihres Chefs Strache. Die FPÖ hat versucht, sich von früheren Verbindungen zu Antisemitismus zu lösen, doch zieht sie weiter eine kleine Randgruppe von Neo-Nazis an.

In Österreich waren am heutigen Sonntag mehr als 6,4 Millionen Bürger zur vorgezogenen Wahl des Nationalrats aufgerufen. Die Nationalratwahl ist um ein Jahr vorgezogen geworden, nachdem die Große Koalition aus konservativer ÖVP und SPÖ in diesem Frühjahr zusammengebrochen war. Dem Nationalrat gehören 183 Abgeordnete an.