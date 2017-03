Frankreichs Konservative ringen um einen Ausweg aus der politischen Krise um ihren Präsidentschaftskandidaten François Fillon. Dieser hatte Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen am Sonntag erneut zurückgewiesen und betont, dass ihn niemand an seiner Kandidatur für das Präsidentenamt hindern könne. Die Franzosen wählen ihren neuen Staatschef in zwei Runden am 23. April und am 7. Mai.

Mit Spannung wird eine Erklärung des früheren Premierministers Alain Juppé erwartet, der sich an diesem Montagvormittag (10.30 Uhr) in Bordeaux vor der Presse äußern will. Mehrere Politiker hatten ihn als Ersatzkandidaten für Fillon vorgeschlagen. Das Magazin „L'Obs“ berichtete allerdings unter Berufung auf Juppés Umfeld, der 71-Jährige werde dabei seinen Verzicht auf eine neue Kandidatur bekanntgeben, weil er nicht sicher sei, im Fall eines Rückzugs Fillons die Wahl gewinnen zu können.