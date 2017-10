 EU schlägt Glyphosat-Verlängerung vor

Die EU-Kommission legt im Streit um die erneute Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat einen Kompromissvorschlag vor. Neu werde eine Verlängerung der Lizenz für die Chemikalie um fünf Jahre angestrebt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Damit rückt die Kommission von der bisher geforderten Verlängerung von sieben Jahren und davor von zehn Jahren ab. Der neue Vorschlag sei den 28 Mitgliedsstaaten zugesandt worden, die voraussichtlich am 9. November darüber abstimmen werden. Das jüngste Votum am Mittwoch war wie einige davor ergebnislos verlaufen.

BASF-Chef Kurt Bock erfüllt seine Versprechen: Der Konzern hat endlich zugekauft und seinen Umsatz gesteigert. Doch zwei Entwicklungen kratzen am Image der Königin der Chemie.

Was beim Chemieriesen dennoch auf die Stimmung drückt

Um die Verlängerung wird zäh gerungen, weil es in wichtigen Ländern der Union keine klare Haltung zu Glyphosat gibt. In Deutschland arbeitet nach der Wahl die Bundesregierung nur noch geschäftsführend und muss bei Festlegungen vorsichtig sein. Zudem gibt es Streit zwischen den Ministerien, weshalb man sich bei einer Abstimmung in Brüssel enthalten müsste. Frankreich zeigte sich zuletzt offen für eine Vereinbarung von vier Jahren. Die Zeit drängt, da die derzeitige Genehmigung nur noch bis Mitte Dezember läuft.