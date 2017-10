Die EU-Kommission zweifelt an einer 2013 in Großbritannien eingeführten Steuerbefreiung für konzerninterne Finanzierungen. Es gebe Zweifel, ob die Steuerbefreiung mit dem EU-Beihilferecht vereinbar sei, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mit. Deswegen werde nun ungeachtet des geplanten Brexits eine eingehende Prüfung eingeleitet.