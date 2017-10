Das katalanische Parlament wird möglicherweise schon am Montag die Unabhängigkeit der Region von Spanien ausrufen. Die Sprecher der katalanischen Koalitionsparteien einigten sich bei einem Treffen am Mittwoch in Barcelona auf die Einberufung einer Plenarsitzung am 9. Oktober, wie die Zeitung „La Vanguardia“ und andere Medien berichteten. Sprecher der Parteien bestätigten auf Anfrage den Termin.

Einziger Tagesordnungspunkt sei die „Analyse“ der Ergebnisse des Referendums über die Loslösung von Spanien am Sonntag und „deren Auswirkungen“, hieß es. Ob es am Montag bereits eine Abstimmung über die Unabhängigkeit geben wird, wurde nicht mitgeteilt. Die separatistischen Allianz Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja) und die kleine Linkspartei CUP, die Katalonien gemeinsam regieren, haben im Regionalparlament in Barcelona eine absolute Mehrheit der Sitze.