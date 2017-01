Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) appelliert an die britische Regierung, im Zuge der Loslösung von der Europäischen Union nicht mit Niedrigsteuern um Firmen zu buhlen. „Großbritannien ist nicht mit den Cayman Islands zu vergleichen. Das wäre eine Beleidigung von Großbritannien“, sagte Schäuble am Mittwoch in Wiesbaden auf einer G20-Konferenz zur Digitalisierung in der Finanzwelt. Kleine Länder könnten es sich erlauben, ein Steuerparadies zu sein. Das sehe bei großen Ländern anders aus. „Das geht schief.“ Er ergänzte: „Das wird sich der Rest der Welt auch nicht bieten lassen.“