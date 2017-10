Sie konnte so unglaublich nüchtern über die Todesgefahr erzählen. Im Mai saß Daphne Caruana im Casino Maltese in Valletta und beschrieb die beiden Anschläge auf ihr Leben. Zwei Mal war ihr Wohnhaus in Brand gesetzt worden. Beim ersten Mal, 1994, brannte die Haustür. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. „Aber die Haustür“, sagte sie, „das war symbolisch“. Beim zweiten Mal, 2006, entging sie nur knapp der Katastrophe. Wenn einer ihrer Söhne nicht zufällig in der Nacht nach Hause gekommen wäre und die Familie rechtzeitig geweckt hätte, wären wohl alle in ihren Zimmern verbrannt. Am Montag fiel Daphne Caruana in ihrem Peugeot 108 einer Autobombe zum Opfer.

Im Frühjahr erzählte sie von den Anschlägen auf ihr Leben, so wie andere von den lästigen Nebeneffekten ihrer Arbeit erzählen, von Stress oder von nervigen Kollegen. Die Lebensgefahr, sie gehörte für Daphne Caruana zu ihrer Mission als Maltas hartnäckigste Aufklärerin im politischen Sumpf. Ein wenig war es, als wenn sie sich durch die Attacken bestätigt fühlte. Was sie anprangerte, die Korruption, die Maltas Politik seit Jahren durchzieht, wurde durch die Angriffe bestätigt. Niemand hätte sich sonst berufen gefühlt, sie mundtot zu machen.