LondonDie britische Notenbank, Bank of England, will ihre neuen Fünf-Pfund-Scheine trotz Kritik von Vegetariern und Veganern beibehalten. Recherchen hatten ergeben, dass in dem Kunststoff, der für die Herstellung der Scheine verwendet wird, ein geringer Anteil von tierischem Fett enthalten ist. Auch die Einführung eines neuen Zehn-Pfund-Scheins soll wie geplant stattfinden, teilte die Bank of England am Mittwoch mit.

Die Entscheidung dürfte manche enttäuschen. Etwa 135.000 Menschen hatten in einer Online-Petition im Namen von Veganern, Vegetariern und Religionsgemeinschaften gefordert, das tierische Fett aus dem Herstellungsprozess für die Geldscheine zu verbannen. Einzelne Läden hatten angekündigt, die neuen Scheine nicht zu akzeptieren.