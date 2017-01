LondonDie britischen Konsumkredite sind im November so stark gestiegen wie seit gut elf Jahren nicht mehr. Sie legten um 1,93 Milliarden Pfund (2,3 Milliarden Euro) im Vergleich zum Vormonat zu, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Daten der Bank of England hervorgeht. Sie deuten darauf hin, dass das Geld bei den britischen Verbrauchern weiterhin locker sitzt und ihre Konsumausgaben das Wirtschaftswachstum stützen.

Experten gehen aber davon aus, dass sich dieses Tempo auf Dauer nicht halten lässt. „Ein so kräftiges Wachstum ungesicherter Kredite ist mittelfristig nicht nachhaltig“, sagte Ökonom Samuel Tombs von Pantheon Macroeconomics. „Das zuletzt gesunkene Verbrauchervertrauen deutet darauf hin, dass die Haushalte 2017 vorsichtiger beim Geldleihen sein werden.“