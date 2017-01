FrankfurtDie Zentrale der Bundesbank sieht alles andere als edel aus. Sie ist im Stil des „Brutalismus“ gestaltet. Und das heißt vor allem viel Beton. Die Architektur deutet nicht darauf hin, dass in Frankfurt-Bockenheim einer der größten Goldschätze der Welt lagert. Die Notenbank holt einen Teil ihrer Goldreserven aus dem Ausland nach Deutschland und lagert diese in ihrer mehr als 50 Jahre alten Zentrale ein.

Das macht jedoch den Umbau der Zentrale nicht leichter. Fast 50 Jahre nach seiner Fertigstellung soll das Hauptgebäude der Bundesbank erstmals grundlegend saniert werden. Der Goldschatz soll in dieser Zeit jedoch dort bleiben, weshalb er ständig von der Bundespolizei bewacht werden muss. Neben der Sanierung der bisherigen Gebäude will die Bundesbank diese außerdem erweitern. Vorgesehen sei, „auch die Mitarbeiter zurück in die Zentrale zu holen, die zurzeit an anderen Standorten in Frankfurt arbeiten“, erklärte Vorstandsmitglied Johannes Beermann. Hierfür würden verschiedene Optionen geprüft. Dazu gehört der mögliche Bau eines Hochhaus auf dem bisherigen Gelände. Möglich wäre aber auch, dass mehrere kleinere Gebäude gebaut werden.