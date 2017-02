Die Konjunktur in Deutschland hat Ende 2016 deutlich an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt legte zwischen Oktober und Dezember um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Sommer hatte es nur ein Plus von 0,1 Prozent gegeben. Im Herbst sorgten dann erneut die Ausgaben der öffentlichen Hand und der Bauboom für Impulse. Zudem steigerten die Verbraucher ihren Privatkonsum. Der Außenhandel hingegen bremste die Konjunktur in Europas größter Volkswirtschaft, da die Importe deutlich stärker zunahmen als die Exporte.