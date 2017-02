FrankfurtDie Bundesbank rechnet unter dem neuen Präsidenten Donald Trump mit steigender Inflation und höheren Zinsen in den USA. Zwar könnten umfassende Steuersenkungen die Nachfrage und die Importe kurzfristig anheizen, schreibt die deutsche Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Da die Fabriken in den USA bereits unter Volldampf arbeiteten, „dürfte dies aber auch den Preisauftrieb und mithin die Zinsen spürbar erhöhen“. Darüber hinaus bestehe die Gefahr eines restriktiveren Kurses in der amerikanischen Handelspolitik.