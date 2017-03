BerlinDie Bundesbank erwartet einen anhaltenden Aufschwung in Deutschland. „Die deutsche Wirtschaft befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs“, schreibt sie in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. „Ein wesentlicher Träger des Wirtschaftswachstums ist gegenwärtig die Industrie, die von einer lebhaften Nachfrage aus dem Inland und dem Ausland profitiert.“

Im Schlussquartal 2016 war das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent gestiegen. Die meisten Experten erwarten im laufenden ersten Quartal eine Beschleunigung.