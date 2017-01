ShanghaiChina sollte nach Ansicht eines hochrangigen Finanzberaters nicht mehr am Devisenmarkt intervenieren und den Yuan abwerten. Zudem sollte die Währung frei handelbar sein, damit es wieder mehr Stabilität gebe, erklärte Xiao Lisheng von der regierungsnahen Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften.

Die Behörden sollten dafür sorgen, „dass der Yuan-Wechselkurs eine einmalige Anpassung erhält, um dann ein freies Schwanken der Währung zu ermöglichen“, schrieb Xiao in einem am Montag veröffentlichten Bericht in der amtlichen Zeitschrift für Wertpapiere. Je länger die Regierung mit einer Abwertung des Yuan zögere, desto größer werde der Druck dies zu tun, betonte Xiao.