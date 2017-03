PekingDie Inflation in China hat sich im Februar unerwartet stark abgekühlt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahresmonat nur um 0,8 Prozent, wie das Statistikamt in Peking am Donnerstag mitteilte. Es war der schwächste Anstieg seit Januar 2015. Experten hatten mit einer Zunahme von 1,7 Prozent gerechnet. Im Januar hatte die Inflation überraschend kräftig um 2,5 Prozent zum Vorjahr angezogen.