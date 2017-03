PekingEs ist die große Abschlussveranstaltung für Chinas Zentralbankchef Zhou Xiaochuan. Der 69-Jährige steht seit 2002 der Notenbank in Peking vor – so lange wie keiner seiner Vorgänger. Und er hat sich in dieser Zeit einen Namen als gutes Gewissen der chinesischen Finanzbranche gemacht. Zhou nimmt kein Blatt vor den Mund. Bald soll er abgelöst werden. Aber zum Abschied hat er auf seiner vermutlich letzten Pressekonferenz eine deutliche Botschaft: Chinas Schulden sind zu hoch.

Banken hätten ihre Aufgabe nicht sauber gemacht, klagte Zhou am Freitag vor Journalisten in Peking. Sie hätten zu nachlässig Geld an Firmen vergeben und deren Kreditwürdigkeit nicht genau geprüft. „Jede Firma, und besondere die mit ohnehin hohen Schulden, müssen genau kontrolliert werden“, forderte Zhou auf einer Pressekonferenz am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses. Der nachlässige Umgang in der Kreditvergabe sei ein Grund für die Überkapazitäten im Land.