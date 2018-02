Die Kaufkraft in Deutschland ist 2017 dank der moderaten Inflation das vierte Jahr in Folge gestiegen. Die Reallöhne wuchsen um knapp 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. 2016 lag das Plus bei 1,8 Prozent. Die Verdienste legten im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent zu, während die Verbraucherpreise lediglich um 1,8 Prozent stiegen. Da die Inflation somit nicht mit der Lohnentwicklung Schritt halten konnte, blieb den Bürgern erneut mehr im Portemonnaie.