Allerdings sind sich die verschiedenen Flügel in Trumps eigener Partei über das genaue Vorgehen nicht einig. So wuchs unter konservativen Republikanern im Kongress zuletzt der Widerstand gegen Nason. Sie nahmen Anstoß daran, dass dieser in seiner früheren Funktion als Vizefinanzminister nach der Finanzkrise die Rettung von Banken mit Steuergeldern vorangetrieben hatte. Sie nahmen ihm zudem übel, dass er sich hinter das Dodd-Frank-Gesetz gestellt hat. Dieses ist der Kern der US-Bankenreform, mit dem eine erneute Finanzkrise verhindert werden sollte und das Trump auf den Prüfstand stellen will.