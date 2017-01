Dieses Ziel ist mehr als ambitioniert: Die Zentralbank von Argentinien will die Inflationsrate in drei Jahren auf etwa fünf Prozent drücken – momentan sind es rund 20 Prozent.

Tatsächlich besiegt war die Inflation hier nie. Als ich Mitte der Neunzigerjahre Argentinien besuchte, war der Peso an den Dollar gekoppelt. Auf den Straßen von Buenos Aires wurden beide Währungen für die täglichen Einkäufe benutzt. Aber als die Bindung des Peso an den Dollar zusammenbrach, ging die Inflation durch die Decke. Bis 2003 stieg die Rate auf 40 Prozent. Ein paar Jahre ging sie dann auf zehn Prozent zurück, kletterte während der Präsidentschaften von Néstor Kirchner und seiner Frau und Nachfolgerin Cristina Fernández de Kirchner aber wieder auf 25 Prozent. 2016 schoss sie auf 40 Prozent in die Höhe (was freilich an der Abschaffung von Preissubventionen lag, die zuvor die wirkliche Inflationsrate verschleiert hatten).