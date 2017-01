In den Jahren, als die Regierung den Argentiniern erlaubte, ihre Peso in Dollar zu tauschen und außer Landes zu schaffen, investierten wohlhabende Bürger sehr viel Geld in den USA. Als Folge dieses Kapitalabflusses ist das Investitionsniveau in Argentinien heute sehr gering – was Produktivität und Wachstum bremst. Die Bruttokapitalbildung beträgt nur 17 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP), während sie in Chile und Mexiko bei 23 Prozent liegt.