BerlinGestiegene Benzinpreise dürften die deutsche Inflationsrate laut Bundesbank zu Jahresbeginn erstmals seit 2012 über die Marke von zwei Prozent treiben. „Aufgrund des zuletzt deutlichen Anstiegs bei täglichen Durchschnittspreisen für Mineralölprodukte könnte die Rate im Januar gut zwei Prozent erreichen“, schreibt sie in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Die EZB strebt Teuerungsraten von knapp unter zwei Prozent an, die sie als ideal für die wirtschaftliche Entwicklung in der Euro-Zone sieht.

Im Dezember waren die Verbraucherpreise mit 1,7 Prozent zum Vorjahresmonat so kräftig gestiegen wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr, wozu ebenfalls vor allem teurere Energie sorgte. Das Ölkartell Opec und andere Förderländer hatten sich im Herbst auf Produktionskürzungen geeinigt, um den Preis für den Rohstoff hochzutreiben.