Trotzdem bleiben sie beim Blick in die Zukunft optimistisch: "Der leichte Rückgang der Aufträge im November ist kein Beinbruch", sagt Sal.-Oppenheim-Ökonomin Ulrike Kastens. Insgesamt werde das vierte Quartal mit einem ordentlichen Plus abschneiden, "vor allem die Aufträge aus der Euro-Zone haben sich wieder erholt. Alles in allem bleibt die deutsche Wirtschaft auf Wachstumskurs." Dennoch habe die Dynamik im Vergleich zum dritten Quartal 2017 abgenommen. "Dies ist vor dem Hintergrund von gut ausgelasteten Kapazitäten kein Wunder."

Die deutsche Industrie hat im November einen unerwarteten Auftragsrückgang erlitten. Bei den Unternehmen gingen 0,4 Prozent weniger Bestellungen ein als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Das war der erste Rückgang nach zuvor drei Anstiegen in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen waren von einem erneuten Plus von 0,5 Prozent ausgegangen.

Auch Sophia Krietenbrink, DIHK-Ökonomin, rechnet mit einer Fortsetzung des Aufschwungs in der Industrie im noch jungen Jahr: "Die Auftragslage ist weiterhin gut. Zwar wurden im November nicht mehr ganz so viele Bestellung eingesammelt wie zuletzt, ausgehend vom Rekordstand ist der leichte Rückgang aber zu verkraften." Zudem seien die Sorgen um Nachfrage aus dem In- und Ausland laut DIHK-Konjunkturumfrage so gering wie zuletzt vor sechs Jahren. "Die Unternehmen profitieren insbesondere von der fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung in der Euro-Zone. Flaschenhals bei der Abarbeitung der Aufträge ist zunehmend der Fachkräftemangel, in dem mehr als jedes zweite Unternehmen in der Industrie ein Risiko für seine Geschäftsentwicklung sieht."

Die Nachfrage aus dem Inland schrumpfte um 0,4 Prozent. Die Aufträge aus dem Ausland sanken sogar um 0,5 Prozent. Während dabei das Neugeschäft mit den Euro-Ländern um 0,7 Prozent wuchs, fielen die Bestellungen aus dem Rest der Welt um 1,2 Prozent niedriger aus.