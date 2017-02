BerlinDer Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft erwartet angesichts der Belebung in Russland erstmals seit Jahren wieder höhere deutsche Ausfuhren in das Land. „Insgesamt rechnen wir für 2017 mit einem Anstieg der deutschen Exporte nach Russland von mindestens fünf Prozent“, erklärte der Ausschuss am Freitag. Nach massiven Einbrüchen in den Jahren 2014 und 2015 sei der Trend seit Sommer 2016 wieder positiv. Insgesamt beliefen sich die deutschen Russland-Ausfuhren im vergangenen Jahr auf 21,6 Milliarden Euro, das war ein Minus von 0,3 Prozent.

Ein schnelles Ende der westlichen Sanktionen gegen Russland erwarten die in dem Land engagierten deutschen Firmen nicht. Der Ausschuss setzt sich angesichts dessen für einen „schrittweisen Abbau entlang der im Minsk-Abkommen vereinbarten Schritte“ ein. Das sei der richtige Ansatz.