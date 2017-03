BerlinDie deutschen Exporteure sind wegen der starken Nachfrage aus Übersee besser als erwartet ins Jahr gestartet. Ihre Ausfuhren stiegen im Januar um 2,7 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Plus von knapp zwei Prozent gerechnet, nachdem es im Dezember noch einen Rückgang um 2,8 Prozent gegeben hatte.

Die Exporte summierten sich auf 98,9 Milliarden Euro, was einem Plus von 11,8 Prozent im Vergleich zum Januar 2016 entspricht. Dabei wuchs das Geschäft mit den EU-Ländern um 8,0 Prozent, während das mit dem Rest der Welt mit 17,7 Prozent mehr als doppelt so stark zulegte. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hält für das Gesamtjahr 2017 ein Exportplus von drei Prozent für möglich. Die Weltkonjunktur hat sich zuletzt deutlich belebt. Es bleiben aber Risiken wie eine mögliche Abschottung des US-Marktes unter dem neuen Präsidenten Donald Trump und die Folgen eines EU-Austritts Großbritanniens.