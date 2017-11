Die deutsche Wirtschaft ist angesichts zunehmender globaler Risiken für die nähere Zukunft nicht mehr so optimistisch wie noch zu Beginn des Jahres. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervor, über die die "Welt" am Montag vorab berichtete.

Laut dem "AHK World Business Outlook", für den 3000 deutsche Unternehmen weltweit befragt wurden, schätzen im Vergleich zum Frühjahr weniger Manager die mittelfristige konjunkturelle Entwicklung weltweit positiv ein. 34 Prozent der in den Auslandskammern Befragten gaben zwar an, mittelfristig eine bessere Entwicklung der weltweiten Konjunktur zu erwarten. In der Frühjahrsumfrage waren jedoch noch 38 Prozent der Befragten optimistisch. Mit 13 Prozent gleich geblieben ist die Zahl derer, die von einer Verschlechterung der Bedingungen ausgehen.