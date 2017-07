 BDI: "Neue US-Administration sorgt für Verunsicherung"

Im ersten Quartal 2017 lagen die ausländischen Direktinvestitionen demnach mit 83,6 Milliarden Dollar um fast 40 Prozent unter denen des ersten Quartals 2017. Deutsche Unternehmen hielten sich besonders zurück. Sie investierten in den letzten drei Monaten 2016 gut 1,41 Milliarden Dollar in die Schaffung oder Erweiterung von Produktionskapazitäten – fast vier Milliarden weniger als noch im dritten Quartal. Von Januar bis Ende März 2017 fiel die Summe noch einmal: auf nur noch 992 Millionen Dollar. Bestätigen sich die vorläufigen Zahlen, wären die Direktinvestitionen aus Deutschland so gering wie seit dem 1. Quartal 2013 nicht mehr. „Die neue US-Administration sorgt für Verunsicherung bei vielen Unternehmen in Deutschland“, sagte Stormy-Annika Mildner, Abteilungsleiterin Außenwirtschaftspolitik des BDI, der WirtschaftsWoche.