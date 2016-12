BerlinDie Konjunktur in Deutschland zieht dem DIW-Institut zufolge derzeit spürbar an. „Die deutsche Wirtschaft legt zum Jahresende noch mal einen Zahn zu“, sagte DIW-Konjunkturchef Ferdinand Fichtner am Mittwoch. Zuletzt habe sich vor allem die Auftragslage der Unternehmen deutlich verbessert, zudem dürfte die Industrie wieder etwas Fahrt aufnehmen. Im laufenden vierten Quartal werde die gesamte Wirtschaft wohl um 0,4 Prozent wachsen und damit doppelt so kräftig wie noch im Sommer.

Vor kurzem hatte auch der Ifo-Geschäftsklimaindex signalisiert, dass die Stimmung der Firmen so gut ist wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet weiter Schub vom privaten Konsum. Dieser dürfte aber allmählich nachlassen. „Der Beschäftigungsaufbau hat sich seit Mitte des Jahres abgeschwächt und eine höhere Teuerung wird die Kaufkraft künftig stärker dämpfen als zuletzt“, sagte DIW-Experte Simon Junker.