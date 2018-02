Die Chancen von Bundesbank-Chef Jens Weidmann auf den Posten des EZB -Präsidenten im kommenden Jahr steigen. Denn im Personalkarussell bei der Euro-Notenbank ist jetzt eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Die Finanzminister der Euro-Zone nominierten am Montag in Brüssel Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindos als neuen EZB-Vize . Irland hatte zuvor die Kandidatur von Philip Lane, dem Notenbankchef der Insel, zurückgezogen. Es gab nur diese beiden Vorschläge für den Posten. Experten zufolge erhöht sich mit einem Südeuropäer als EZB-Vize die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vertreter der nördlichen Euro-Länder 2019 EZB-Präsident Mario Draghi auf dem Chefsessel folgt. Der Italiener, der seit Jahren für eine extrem lockere Geldpolitik steht, scheidet Ende Oktober 2019 aus dem Amt.

Wie bei jeder Neubesetzung von Spitzenpositionen in Europa gilt es auch der Europäischen Zentralbank, einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen zu finden. Traditionell verfolgen die nördlichen Länder eine straffere Geldpolitik. Irland erklärte den Rückzug der Lane-Kandidatur mit der Bedeutung der Position des EZB-Vize. Die Nominierung solle hier im Konsens erfolgen. Endgültig beschlossen werden soll die Personalie auf einem EU-Gipfel am 22. März.

De Guindos kündigte aber bereits an, seinen Posten in Spanien in den nächsten Tagen aufzugeben. Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier nannte de Guindos "eine vortreffliche Wahl". Die Amtszeit des jetzigen EZB-Vize Vitor Constancio endet nach acht Jahren im Mai.