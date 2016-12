Das Gremium soll die Ziele und Instrumente der Riksbank überprüfen und feststellen, ob die älteste Notenbank der Welt Finanzkrisen effektiv verhindern kann. Es geht auch um die Unabhängigkeit, die die Zentralbank bisher genießt. Mit einem Ergebnis wird Mitte 2019 gerechnet. Es könnte die Richtung der Notenbankpolitik über Jahrzehnte vorgeben. Die Riksbank steht seit langem in der Kritik, weil die Inflationsrate unter der Zielmarke von zwei Prozent verharrt.

Stockholm Schweden erwägt eine Reform seiner Zentralbank-Politik, um besser gegen künftige Finanzkrisen gewappnet zu sein. Das Parlament setzte dafür am Donnerstag erstmals seit 20 Jahren einen Untersuchungsausschuss ein.

„Es ist höchste Zeit für eine Überprüfung“, sagte Finanzmarktminister Per Bolund. Zur Debatte stehe, ob Eingriffe an den Devisenmärkten als Mittel der Geldpolitik eingesetzt werden könnten. Zuvor mündete eine unabhängige Studie im Januar in die Empfehlung, das Mandat der Riksbank umfassend zu ändern.