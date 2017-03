BrüsselDie Bankgebühren für Überweisungen in der Europäischen Union sollen sinken. Dazu will die EU-Kommission bis Jahresende Vorschläge vorlegen, wie aus einem Entwurf der Brüsseler Behörde hervorgeht, der der Nachrichtenagentur am Mittwoch vorlag. Demnach sollen die Bürger künftig für Überweisungen und andere Finanztransaktionen in ihrer Heimatwährung im EU-Ausland nicht mehr zahlen als zu Hause. Diese Regelung, die bereits für die Euro-Zone gelte, solle auf die übrigen EU-Staaten ausgeweitet werden. Bislang sind Gebühren für Transaktionen etwa in polnischen Zloty oder Schwedischen Kronen nicht reguliert. Zudem will die EU-Kommission im ersten Halbjahr 2018 mehr Transparenz bei den Kosten für Kartenzahlungen schaffen, um die Verbraucher zu entlasten.